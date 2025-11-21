На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

МИД КНР: Китай никогда не поставлял России или Украине летальных вооружений
Global Look Press

Китай никогда не поставлял России или Украине летальные вооружения. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, ее слова приводит ТАСС.

«Китай не поставлял летальные вооружения ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения», — подчеркнула она.

Так представитель китайского внешнеполитического ведомства прокомментировала утверждения украинской стороны о том, что Киев недавно якобы уничтожил произведенную в КНР реактивную систему залпового огня (РСЗО) Type-63, используемую российскими военнослужащими.

В июле официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь заявил, что Китайская Народная Республика никогда не поставляла летальные вооружения сторонам конфликта на Украине.

Го Цзякунь подчеркнул, что Китай всегда был привержен продвижению мирных переговоров относительно происходящего на Украине, никогда не поставлял летальные вооружения сторонам конфликта и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.

Ранее Украину пообещали снабдить дальнобойным оружием.

