В Китае отвергли сообщения о якобы поставках оружия сторонам конфликта на Украине

МИД: КНР никогда не поставляла летальные вооружения сторонам конфликта на Украине

Китайская Народная Республика никогда не поставляла летальные вооружения сторонам конфликта на Украине, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. Его слова передает РИА Новости.

Го Цзякунь подчеркнул, что Китай всегда был привержен продвижению мирных переговоров относительно происходящего на Украине, никогда не поставлял летальные вооружения сторонам конфликта и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.

Таким образом дипломат прокомментировал решение Европейского союза о внесении китайских учреждений в список антироссийских санкций.

Совет Евросоюза 18 июля утвердил очередной, 18-й по счету пакет санкций в отношении Российской Федерации. Он касается 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Маврикии, Китайской Народной Республике, Индии и Азербайджане.

Ранее в Госдуме заявили, что Евросоюз «обязательно пожалеет» о санкциях против России.