План Трампа разрешает Украине вести переговоры о членстве в Евросоюзе

Politico: план Трампа не ограничивает Украину в переговорах по вступлению в ЕС
Jonathan Ernst/Reuters

Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине не запрещает Киеву вести переговоры по вступлению в ЕС. Об этом пишет газета Politico.

«План также позволяет Украине вести переговоры о членстве в ЕС, хотя Венгрия давно выступает против ее присоединения к блоку», — говорится в сообщении издания.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Мерц «интенсивно» координирует разработку «правильного» плана Европы по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
