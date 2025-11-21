В России приготовились ввести ответные меры против норвежских кораблей

Россия готова принять ответные меры в вопросе допуска норвежских судов в российскую экономическую зону в случае отсутствия договоренностей о снятии санкций с компаний РФ. Об этом заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, передает ТАСС.

В июле власти Норвегии ввели санкции против российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», занимающихся рыбным промыслом. В решении правительства говорилось, что «это отвечает интересам политики безопасности Норвегии».

Соколов подчеркнул, что Москва будет поднимать вопрос о незаконных санкциях против российских компаний. Он назвал решение Осло нарушением своих обязательств в рамках соглашений. По словам чиновника, если не удастся найти какого-то взаимоприемлемого решения, России придется ввести абсолютно ответные меры, норвежские суда не смогут заходить в российскую экономзону.

8-12 декабря пройдет Российско-норвежская комиссия по рыболовству, на которой стороны обсудят неправомерные санкции против российских компаний. Российские власти будут опираться на действующие с 1970-х годов межправительственные соглашения России и Норвегии, добавил Соколов.

