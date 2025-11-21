На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан высказался против вступления Украины в ЕС

Орбан: внутренняя ситуация на Украине не позволяет принять ее в ЕС
РИА Новости

Внутренняя ситуация на Украине такова, что нельзя даже начинать разговор о ее приеме в Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По словам политика, «совершенно понятно», что Украина не находится и не будет находиться в скором будущем в состоянии «по части внутреннего функционирования», чтобы могла зайти речь о ее вступлении в ЕС.

Премьер отметил, что если бы Украина стала членом сообщества, весь ЕС находился бы в прямом вооруженном конфликте с Россией. Поэтому Орбан исключил предоставление членства Киеву.

19 ноября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕК ожидает продолжения переговоров о евроинтеграции Украины на уровне рабочих групп, несмотря на позицию Венгрии.

Кос подтвердила, что полноценное открытие переговоров невозможно из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В то же время она отметила, что сам процесс вступления Украины в ЕС «не заблокирован».

Ранее Орбан объяснил, почему отказывает Украине в суверенитете.

Новости Украины
