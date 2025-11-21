Умеров подтвердил, что обсуждал мирный план Трампа во время поездки в США

Секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров подтвердил, что обсуждал в США новый мирный план Вашингтона по решению конфликта. Об этом украинский политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Во время командировки в США моя задача была технической – организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал», — сообщил он.

По словам Умерова, Киев внимательно изучает все предложения партнеров, «ожидая столь же корректного отношения к украинской позиции».

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Мерц «интенсивно» координирует разработку «правильного» плана Европы по Украине.