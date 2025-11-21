На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии раскрыли план США по Донбассу

The Telegraph: США хотят отдать России Донбасс по схеме «деньги за землю»
Evgeniy Maloletka/AP

В американском плане по мирному урегулированию конфликта на Украине предусмотрено, что РФ должна выплачивать Украине арендную плату за контроль над Донбассом. Об этом сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на осведомленные источники.

В этом случае не будет нарушена конституция Украины, а страна сможет «сохранить за собой юридическое право собственности» на Донбасс.

Журналисты уточнили, что в рамках схемы «деньги за землю» РФ «обязана будет выплатить земельный налог» для компенсации потерь, которые понесла Украина из-за утраты доступа к своим бывшим землям.

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, и закрепление русского языка в статусе государственного.

20 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского немедленно согласиться на его план. Украинский лидер согласился сотрудничать с Вашингтоном по этому вопросу.

Ранее нардеп Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине.

