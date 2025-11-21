WSJ сообщила о подготовке Евросоюзом собственного плана мира для Украины

WSJ: европейские лидеры работают над своим планом по Украине и покажут его Киеву

Европейские лидеры приступили к подготовке своего плана по урегулированию ситуации на Украине, Брюссель намерен в ближайшие дни показать его Киеву. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Европейские лидеры работают над собственным контрпредложением о прекращении войны на альтернативных условиях и пытаются убедить Украину поддержать свой план, который разработан с учетом более выгодных для Киева условий. Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему», — говорится в сообщении издания.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее Киев внес правки в мирный план США.