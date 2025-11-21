США обещали Зеленскому военную поддержку, если он согласится обсудить план Трампа

Генералы армии США при встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским обещали Киеву дальнейшую военную поддержку ради достижения прогресса по обсуждению плана Вашингтона по Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«На этой неделе в Киеве находилась делегация высокопоставленных военных чиновников США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом, обсуждавшая пути достижения прогресса, в том числе увеличение военной поддержки, сообщил источник», — говорится в сообщении издания.

По оценке источников Bloomberg, переговоры по плану Трампа «остаются нестабильными».

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее Киев внес правки в мирный план США.