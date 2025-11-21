Аналитик Слебода: пока США не скажут Зеленскому покинуть пост, он не уйдет

Украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор занимает свой пост только потому, что США пока ему не сказали уйти в отставку. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский аналитик Марк Слебода.

«Думаю, из-за коррупционного скандала Зеленский будет политически ослаблен. Но в конечном итоге Зеленский занимает свою должность потому, что США говорят, что он должен делать это. И пока они ему не скажут уходить, его не заменят», — подчеркнул он.

По словам американского эксперта, Европа не перестанет в ближайшее время поставлять Киеву оружие и помогать ему финансово, несмотря на продолжающийся коррупционный скандал.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее в МИД РФ призвали Запад к ответственности за коррупционный скандал на Украине.