Признание статуса Крыма со стороны США и других стран в рамках нового плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине станет торжеством справедливости. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Признание Крыма будет для нас не только большой моральной победой, но и торжеством справедливости. Мы с первого дня говорили о легитимности нашего выбора», — подчеркнул он.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее Киев внес правки в мирный план США.