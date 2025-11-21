СМИ: план США включает предоставление Украине гарантий по модели пятой статьи НАТО

Подготовленный США план урегулирования российско-украинского конфликта предполагает предоставление Украине гарантий безопасности по модели пятой статьи НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на проект документа.

«Настоящее рамочное соглашение устанавливает условия перемирия между Украиной и Российской Федерацией и предоставляет гарантии безопасности, основанные на принципах статьи 5 Североатлантического договора, адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров», — говорится в материале.

Документ включает в себя подписи Украины, США, ЕС, НАТО и России. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте, но пока неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись российского президента Владимира Путина.

Гарантия безопасности будет действовать в течение первых 10 лет и может быть продлена по взаимному согласию.

До этого западные СМИ, а также украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовали 28 пунктов мирного плана Трампа, который был передан украинской стороне во время переговоров в Киеве в четверг.

Ранее в ЕС назвали план США план по Украине «очень плохим».