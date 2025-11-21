На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: план США включает предоставление Украине гарантий по модели пятой статьи НАТО

Axios: США предложили Украине соглашение о безопасности по модели 5-й статьи НАТО
true
true
true
close
Mariam Zuhaib/AP

Подготовленный США план урегулирования российско-украинского конфликта предполагает предоставление Украине гарантий безопасности по модели пятой статьи НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на проект документа.

«Настоящее рамочное соглашение устанавливает условия перемирия между Украиной и Российской Федерацией и предоставляет гарантии безопасности, основанные на принципах статьи 5 Североатлантического договора, адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров», — говорится в материале.

Документ включает в себя подписи Украины, США, ЕС, НАТО и России. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте, но пока неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись российского президента Владимира Путина.

Гарантия безопасности будет действовать в течение первых 10 лет и может быть продлена по взаимному согласию.

До этого западные СМИ, а также украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовали 28 пунктов мирного плана Трампа, который был передан украинской стороне во время переговоров в Киеве в четверг.

Ранее в ЕС назвали план США план по Украине «очень плохим».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами