Зеленский предложил заменить главу минюста

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить депутата от правящей партии «Слуга народа» Дениса Маслова новым министром юстиции республики. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский предложил назначить Маслова «как доказательство независимой кадровой политики».

Ранее министерство юстиции возглавлял Герман Галущенко, которого отправили в отставку из-за причастности к коррупционным схемам бизнесмена Тимура Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

После сообщения НАБУ депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что бюро проводит обыски у Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с 2021 по 2025 год. В июле 2025 года он перешел на пост министра юстиции.

Также, по словам Железняка, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого критики украинского президента Владимира Зеленского называют его кошельком.

Ранее на Западе назвали обыски НАБУ у Миндича ответом на политику Зеленского.