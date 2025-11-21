Депутаты потребовали указывать имена инициаторов законов в публикациях в СМИ

Заместитель комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин направил главе Роскомнадзора Андрею Липову обращение с просьбой обязать СМИ и блогеров указывать имена авторов законодательных инициатив и их партийную принадлежность. Об этом пишет ТАСС.

По словам Делягина, использование размытых формулировок, таких как «депутаты предложили», «в Госдуме намерены», а также описание законодательной инициативы как принятого закона негативно влияют на имидж государства и его институтов. Депутат отметил, что эти формулировки позволяют авторам «несерьезных или непопулярных законодательных инициатив» уходить от личной и партийной репутационной ответственности.

До этого Делягин призвал уничтожить вторичный рынок недвижимости после случая с квартирой Ларисы Долиной.

Также Делягин призвал ввести период охлаждения и блокировки денежных средств на время, за которое произойдет полная проверка документов собственника недвижимости.

