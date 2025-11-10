На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали «пропагандой» дело об афере с квартирой Долиной

Депутат Делягин призвал уничтожить вторичный рынок недвижимости
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вторичный рынок недвижимости конкурирует с первичным и негативно на него влияет. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По словам депутата, дело об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной является «сильной пропагандой» вторичного рынка недвижимости.

«Уж больно интенсивно это все ведется. Самое главное — есть проблема, а что она не решается? Потому что первичный рынок стоит. Поэтому есть способ уничтожить вторичный рынок недвижимости, который конкурирует со старшим первичным. Причем меры элементарные, мы сейчас вносим в законодательство», — заявил он.

Делягин призвал ввести период охлаждения и блокировки денежных средств на время, за которое произойдет полная проверка документов собственника недвижимости. Депутат добавил, что стоит задача «уничтожить вторичный рынок».

В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 млн рублей, которые были получены от продажи элитной квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице недвижимости, матери-одиночке Полине Лурье.

В сентябре суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников певица является истинным владельцем квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке злоумышленников продала Лурье по заниженной стоимости. Адвокат покупательницы заявила, что та продолжит борьбу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Балашихинский суд Московской области в пятый раз рассмотрит дело об афере с квартирой Ларисы Долиной.

