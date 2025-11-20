Суд признал книгу бывшего российского депутата Вишневского экстремистской

По иску прокуратуры Санкт-Петербургский городской суд признал книгу «Хроники возрожденного Арканара», написанную бывшим депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борисом Вишневским (признан в РФ иностранным агентом), экстремистской. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

«Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил административный иск», — уточнили в пресс-службе.

Дело было принято к производству в конце сентября. Прокуратура в своем заявлении опиралась на экспертное заключение, согласно которому, по мнению специалистов, книга Вишневского направлена на дискредитацию действующего правительства, изображает Россию в качестве государства, скатывающегося к фашизму, и характеризует ее как «империю лицемерия» и страну «третьего мира».

Вишневский, являясь долгое время депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко», в марте 2024 года был признан иностранным агентом. Вследствие этого он был исключен заксобранием из ряда районных комиссий. Министерство юстиции России объяснило свое решение тем, что Вишневский активно участвовал в качестве спикера на платформах иностранных СМИ и иноагентов, критиковал проведение специальной военной операции на Украине и распространял ложные сведения о политике и решениях, принимаемых российскими властями.

