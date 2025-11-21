На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что США готовы менять план Трампа по Украине

Axios: администрация США готова менять план Трампа по Украине по мере обсуждения
Mark Schiefelbein/AP

США готовы вносить изменения в план президента Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта по мере его обсуждения. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источник.

Министр армии США Дэн Дрисколл в четверг во время визита в Киев представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому. После этого Зеленский заявил, что готов провести переговоры по нему с Трампом и его командой.

Президент Украины назвал план «видением» США, но не окончательным предложением. Он заявил, что Украина четко обозначила свои «красные линии» и внесет свой вклад, чтобы сделать план «по-настоящему содержательным».

«Администрация [США] рассматривает план как «живой документ», который может быть изменен по итогам обсуждений со сторонами. Украина положительно отнеслась ко многим пунктам переговоров и сумела реализовать некоторые из своих позиций», — сказал источник портала.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил Axios, что США прилагают серьезные усилия, чтобы найти решение, которое положит конец конфликту. Вашингтон считает план непростым, но полезным для Киева, добавил он.

Axios также подтвердил информацию украинского народного депутата Алексея Гончаренко, что план состоит из 28 пунктов, которые касаются военных договоренностей, экономического блока, восстановления Украины, России в мировой системе, энергетики и спецобъектов.

Ранее сообщалось, что Трамп требует от Зеленского согласиться на урегулирование конфликта «прямо сейчас».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
