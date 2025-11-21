На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали цель прекращения огня для Украины

Постпред РФ в ООН Небензя: прекращение огня нужно Украине только для передышки
true
true
true
close
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Прекращение огня нужно Украине только для того, чтобы дать передышку ВСУ. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

«Со стороны Киева мы слышим отчаянные призывы о прекращении огня. Это же мы слышим и от европейских подельников [президента Украины Владимира] Зеленского. Цена этим призывам нам очевидна», — отметил он.

По словам Небензи, передышка нужна украинским войскам, поскольку они терпят поражение.

19 ноября издание Axios сообщило, что США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине.

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, и закрепление русского языка в статусе государственного.

20 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского немедленно согласиться на его план. Украинский лидер согласился на сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Трамп остановит все дела о коррупции на Украине, если Киев примет мирный план.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами