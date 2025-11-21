В России назвали цель прекращения огня для Украины

Постпред РФ в ООН Небензя: прекращение огня нужно Украине только для передышки

Прекращение огня нужно Украине только для того, чтобы дать передышку ВСУ. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

«Со стороны Киева мы слышим отчаянные призывы о прекращении огня. Это же мы слышим и от европейских подельников [президента Украины Владимира] Зеленского. Цена этим призывам нам очевидна», — отметил он.

По словам Небензи, передышка нужна украинским войскам, поскольку они терпят поражение.

19 ноября издание Axios сообщило, что США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине.

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, и закрепление русского языка в статусе государственного.

20 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского немедленно согласиться на его план. Украинский лидер согласился на сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Трамп остановит все дела о коррупции на Украине, если Киев примет мирный план.