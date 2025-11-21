На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский рассказал о работе с США над американским мирным планом

Зеленский: Украина получила от США предложения мирного плана
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украина получила от Соединенных Штатов предложения по мирному плану. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киев и Вашингтон будут работать над документом без резких заявлений.

Зеленский добавил, что в ближайшие дни планирует поговорить с президентом США Дональдом Трампом, поскольку американская поддержка «может приблизить реальный мир».

По его словам, Украине нужно мирное соглашение, которое не подрывало бы суверенитет республики и «не создавало бы предпосылки для нового вторжения России».

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.

Переговоры о мире на Украине
