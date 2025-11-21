На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о намерении продолжать поддержку Украины

Постпред США в ООН Уолтц пообещал продолжить поставки оружия Украине
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Вашингтон готов продолжать поставки оружия Киеву. Об этом заявил постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

По его словам, если Россия «продолжит игнорировать призывы к прекращению огня, США могут также ввести новые санкции в отношении РФ.

«Лидеры России и Украины должны вести переговоры. Россия и Украина должны согласиться на прекращение огня», — заключил он.

19 ноября издание Axios сообщило, что США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине.

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, и закрепление русского языка в статусе государственного.

20 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского немедленно согласиться на его план. Украинский лидер согласился на сотрудничество.

Ранее нардеп Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами