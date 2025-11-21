В США заявили о намерении продолжать поддержку Украины

Вашингтон готов продолжать поставки оружия Киеву. Об этом заявил постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

По его словам, если Россия «продолжит игнорировать призывы к прекращению огня, США могут также ввести новые санкции в отношении РФ.

«Лидеры России и Украины должны вести переговоры. Россия и Украина должны согласиться на прекращение огня», — заключил он.

19 ноября издание Axios сообщило, что США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине.

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, и закрепление русского языка в статусе государственного.

20 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского немедленно согласиться на его план. Украинский лидер согласился на сотрудничество.

Ранее нардеп Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине.