Украинское СМИ опубликовало видео с якобы признающим Крым российским Зеленским

Сайт канала «Первый западный» выложил ролик с заявлениями Зеленского о Крыме
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

На сайте украинского телеканала «Первый западный» опубликовали видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский якобы признает Крым российской территорией. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации утверждается, что в ролике Зеленский говорит о том, что Украина готова признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями при условии, что Москва официально согласится считать Киев победителем в военном конфликте.

Отмечается, что в ролике, достоверность которого не установлена, президент республики выдвинул президенту России Владимиру Путину «дополнительное условие», пожелав возглавить Крым.

Позднее агентство сообщило, что видео было удалено с сайта телеканала.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.

