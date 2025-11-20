На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ заявили, что Россия не прогнется под санкциями

Рябков: Россия не прогнется под новыми санкциями США
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

США напрасно надеются, что новые санкции заставят Москву изменить свою позицию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация будет продолжать действовать в соответствии со своими национальными интересами, независимо от давления западных стран.

«Сколько бы дополнительных санкций... ни вводили, мы будем действовать, сообразуясь исключительно с нашими национальными интересами. Экономика выстояла — и она будет стоять дальше», — заявил Рябков.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, никаких предпосылок для изменения фундаментального отношения России к происходящему нет.

20 ноября американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о новых санкциях против России и ее торговых партнеров. Сенатор уточнил, что Трамп попросил лидера республиканского большинства в сенате конгресса Джона Тьюна ускорить вынесение законопроекта на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что план Дональда Трампа по Украине предполагает снятие санкций с России.

Санкции против России
