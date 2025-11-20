Зеленский получил от США проект плана по урегулированию конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, направленного на активизацию дипломатических усилий. Об этом сообщили в офисе украинского лидера.

В документе содержатся предложения, которые, по оценке американских представителей, способны оживить мирный процесс и дипломатические контакты.

По информации издания «Страна.ua», президент США Дональд Трамп может прекратить все коррупционные расследования против Владимира Зеленского и его окружения, если украинская сторона примет американский мирный план.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

