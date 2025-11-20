На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский получил от США проект плана по урегулированию конфликта на Украине

Зеленский официально получил от США проект мирного плана
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, направленного на активизацию дипломатических усилий. Об этом сообщили в офисе украинского лидера.

В документе содержатся предложения, которые, по оценке американских представителей, способны оживить мирный процесс и дипломатические контакты.

По информации издания «Страна.ua», президент США Дональд Трамп может прекратить все коррупционные расследования против Владимира Зеленского и его окружения, если украинская сторона примет американский мирный план.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, с кем советовался Уиткофф при подготовке плана по Украине.

Переговоры о мире на Украине
