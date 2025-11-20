На Украине надеются, что новый план Трампа – «неправда»

Sky News: в Киеве надеются, что план Трампа не соответствует действительности

На Украине есть надежда на то, что новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта не соответствует действительности. Об этом телеканалу Sky News заявил член партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Мережко.

«Мережко, который является членом партии Владимира Зеленского «Слуга народа», выразил надежду, что сообщения о тайных переговорах без участия Украины – неправда», — говорится в сообщении телеканала.

Он добавил, что такие секретные переговоры были бы «очень опасными» для Украины.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.