Стармер планирует посетить Китай в начале 2026 года

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует посетить Китай с официальным визитом в январе 2026 года. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Телеканал подчеркнул, что предполагаемый визит Стармера состоится на фоне участившихся обвинений со стороны Лондона в адрес КНР, касающихся шпионажа, а также в контексте информации о задержках в выдаче разрешения на строительство нового здания китайского посольства в столице Великобритании.

В ноябре издание Financial Times писало, что правительство Великобритании решило уменьшить масштабы сотрудничества с Китаем в научно-технической сфере, ссылаясь на риски для национальной безопасности. Согласно данным газеты, Лондон намерен поддерживать взаимодействие с Пекином лишь по ряду конкретных направлений, а именно: в области климата, агропромышленного комплекса, здравоохранения и планетарных исследований.

В 2024 году Стармер уже проводил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита «Большой двадцатки», проходившего в Бразилии. До этого, в начале 2018 года, двусторонние переговоры между руководством стран состоялись между тогдашним британским премьер-министром Терезой Мэй и китайским лидером.

Ранее стало известно о подготовке заговора против британского премьера.