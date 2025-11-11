Британия сократила сотрудничество с Китаем в области науки и технологий

Британские власти приняли решение сократить сотрудничество с Китаем в области науки и технологий из-за рисков для безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Отмечается, что Лондон готов к сотрудничеству с Пекином только в ограниченном количестве направлений, включая климат, агропромышленность, здравоохранение и планетологию.

По данным журналистов, Великобритания отказалась продолжать взаимодействие с КНР в сфере спутников, робототехники и дистанционного зондирования. В свою очередь замминистра науки, инноваций и технологий Соединенного Королевства Патрик Валланс, который на днях посетил Пекин, заявил, что нынешние отношения между государствами «уже не те, что были в 2017 году».

При этом он подчеркнул, что решение об ограничении сотрудничества принималось без консультаций с Соединенными Штатами.

В октябре Великобритания ввела санкции против ряда китайских компаний из-за их сотрудничества с российскими предприятиями. МИД КНР сделал Лондону представление из-за случившегося.

Ранее Британия отказалась вносить средства в оборонный фонд ЕС.