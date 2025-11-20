В США раскрыли детали удаленного сообщения Уиткоффа о мирном плане по Украине

Sky News: Уиткофф уверен, что информацию о мирном плане по Украине слили в СМИ

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, что информация о новом плане Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине была слита в СМИ. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, политик опубликовал соответствующую публикацию в соцсети X, однако позднее удалил ее.

«Должно быть, он получил это от К.», — говорилось в сообщении.

Журналисты Sky News допускают, что спецпосланник главы Белого дома мог ошибочно опубликовать в публичное пространство сообщение, адресованное кому-то из контактов.

Тем временем американский портал Axios утверждает, что Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров достигли «некоторого понимания» во время переговоров о плане по украинскому урегулированию.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

