В МИД Германии заявили о продолжении поддержки Украины

Германское правительство настаивает на проведении Киевом тщательного расследования коррупционного скандала, однако это не повлияет на уровень поддержки, оказываемой Берлином Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, пишет РИА Новости.

«Коррупционный скандал должен быть полностью расследован. Канцлер ФРГ [Фридрих Мерц] ясно дал понять это Зеленскому. <...> Но это не должно отвлекать нас от позиции Германии в целом. Мы стоим на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, не означает, что можем или будем ослаблять нашу поддержку», – подчеркнул немецкий дипломат, прибыв на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе.

Коррупционный скандал в Украине получил широкую огласку после того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), независимое от офиса президента Зеленского, сообщили о начале масштабной операции под названием «Мидас». Согласно информации следствия, к коррупционной схеме причастны как бывшие, так и действующие чиновники украинского правительства. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

