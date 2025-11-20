На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Германии заявили о продолжении поддержки Украины

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин продолжит помогать Украине, несмотря на коррупцию
true
true
true
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Германское правительство настаивает на проведении Киевом тщательного расследования коррупционного скандала, однако это не повлияет на уровень поддержки, оказываемой Берлином Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, пишет РИА Новости.

«Коррупционный скандал должен быть полностью расследован. Канцлер ФРГ [Фридрих Мерц] ясно дал понять это Зеленскому. <...> Но это не должно отвлекать нас от позиции Германии в целом. Мы стоим на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, не означает, что можем или будем ослаблять нашу поддержку», – подчеркнул немецкий дипломат, прибыв на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе.

Коррупционный скандал в Украине получил широкую огласку после того, как 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), независимое от офиса президента Зеленского, сообщили о начале масштабной операции под названием «Мидас». Согласно информации следствия, к коррупционной схеме причастны как бывшие, так и действующие чиновники украинского правительства. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

Ранее экс-премьер Украины объяснил, из-за чего начался коррупционный скандал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами