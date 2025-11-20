В Венгрии рассказали, как Каллас восхваляла атаки ВСУ на энергосистему России

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Кая Каллас в ходе заседания глав европейских МИД многократно восхваляла атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру России — это подтверждает риск эсклации конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе заседания Каллас неоднократно позитивно оценивала удары Украины по российским объектам.

«Очевидно, такое заявление представляет угрозу безопасности энергоснабжения Европы, и такое восхваление этих атак явно несет риск эскалации», — сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру вредят его стране. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал продолжить атаковать нефтяные объекты на территории РФ. Он также подчеркнул, что Украина готова поставлять Словакии энергоресурсы, но только не российский газ и не российскую нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия намерена остановить финансирование ЕС украинской мафии.