На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии заявили, что Еврокомиссия не должна финансировать украинскую мафию

Сийярто: Венгрия хочет остановить финансирование Брюсселем украинской мафии
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия намерена прекратить царящее в Еврокомиссии (ЕК) «безумие», при котором деньги европейских налогоплательщиков направляются на финансирование украинской мафии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, безумие заключается в том, что несмотря на коррупционный скандал в Киеве, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по-прежнему настроена выделить Украине дополнительные €100 млрд, собранные с европейских налогоплательщиков.

«Сегодня мы поедем в Брюссель, чтобы остановить это безумие. Деньги венгерского народа не могут пойти на Украину для финансирования военной мафии», — сказал он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее в МИД РФ призвали Запад к ответственности за коррупционный скандал на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами