Венгрия намерена прекратить царящее в Еврокомиссии (ЕК) «безумие», при котором деньги европейских налогоплательщиков направляются на финансирование украинской мафии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, безумие заключается в том, что несмотря на коррупционный скандал в Киеве, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по-прежнему настроена выделить Украине дополнительные €100 млрд, собранные с европейских налогоплательщиков.

«Сегодня мы поедем в Брюссель, чтобы остановить это безумие. Деньги венгерского народа не могут пойти на Украину для финансирования военной мафии», — сказал он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее в МИД РФ призвали Запад к ответственности за коррупционный скандал на Украине.