«Бежавший» Рустем Умеров вернулся на Украину

Нардеп Гончаренко: секретарь СНБО Умеров вернулся на Украину
Leonhard Foeger/Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров, который может быть причастен к коррупции в стране, вернулся на Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Рустем Умеров вернулся в страну», — написал парламентарий.

Издание Berliner Zeitung (BZ) 20 ноября писало, что продление командировки Умерова нервирует украинскую элиту.

В издании отметили, что «бегство» Умерова за границу подогревает слухи о его причастности к коррупционному скандалу на Украине.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Умеров должен вернуться на Украину 20 ноября. По информации журналистов, чиновник сразу после начала обысков у бизнесмена Тимура Миндича, считающегося соратником президента Владимира Зеленского и его «кошельком», покинул Украину. После поездки в Турцию и Катар он оказался в США, гражданином которых, по слухам, является.

Ранее Гончаренко выразил неуверенность в том, что Умеров вернется на Украину.

