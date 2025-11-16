Названа дата заседания парламентской ассамблеи ОДКБ

Заседание парламентской ассамблеи ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) состоится в Москве в понедельник, 8 декабря. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

В посте отмечается, что 18-е пленарное заседание возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ожидается, что на встрече будут приняты законы, укрепляющие правовые основы коллективной безопасности и повышающие эффективность совместных мер противодействия современным вызовам и угрозам.

На этой неделе Россия поддержала идею проведения в июне 2026 года в Минске второй военно-экономическую конференции Организации Договора о коллективной безопасности.

ОДКБ — международный военно-политический союз. Страны СНГ основали его в 1992 году, подписав «Ташкентский договор». Организация была создана для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (с февраля 2024 года республика заморозила свое участие в ОДКБ).

Ранее генсека ОДКБ внесли в базу «Миротворца».