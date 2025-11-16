На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа дата заседания парламентской ассамблеи ОДКБ

Заседание парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет в Москве 8 декабря
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Заседание парламентской ассамблеи ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) состоится в Москве в понедельник, 8 декабря. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

В посте отмечается, что 18-е пленарное заседание возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ожидается, что на встрече будут приняты законы, укрепляющие правовые основы коллективной безопасности и повышающие эффективность совместных мер противодействия современным вызовам и угрозам.

На этой неделе Россия поддержала идею проведения в июне 2026 года в Минске второй военно-экономическую конференции Организации Договора о коллективной безопасности.

ОДКБ — международный военно-политический союз. Страны СНГ основали его в 1992 году, подписав «Ташкентский договор». Организация была создана для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (с февраля 2024 года республика заморозила свое участие в ОДКБ).

Ранее генсека ОДКБ внесли в базу «Миротворца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами