Глава МИД Белоруссии посетит Москву с рабочим визитом

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков посетит Москву в период с 24 по 25 ноября для участия в ежегодном заседании коллегий МИД двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте ведомства.

«По приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с 24 по 25 ноября Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Белоруссии для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД двух стран», — сказала она.

Дипломат напомнила, что заседание проводится ежегодно с 2000 года — стороны по очереди принимают коллег у себя. По словам Захаровой, это соблюдение этой традиции является эффективным механизмом синхронизации усилий России и Белоруссии на международной арене.

15 ноября сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Известно, что лидеры обсуждали развитие двусторонних отношений, вопросы обороны и безопасности, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце и ситуацию на границе Союзного государства. Политики намерены более подробно обсудить эти темы в конце ноября — на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

Ранее Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы подвергаются давлению извне.