На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Белоруссии посетит Москву с рабочим визитом

Захарова: глава МИД Белоруссии Рыженков посетит Москву с 24 по 25 ноября
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков посетит Москву в период с 24 по 25 ноября для участия в ежегодном заседании коллегий МИД двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте ведомства.

«По приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с 24 по 25 ноября Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Белоруссии для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД двух стран», — сказала она.

Дипломат напомнила, что заседание проводится ежегодно с 2000 года — стороны по очереди принимают коллег у себя. По словам Захаровой, это соблюдение этой традиции является эффективным механизмом синхронизации усилий России и Белоруссии на международной арене.

15 ноября сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Известно, что лидеры обсуждали развитие двусторонних отношений, вопросы обороны и безопасности, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце и ситуацию на границе Союзного государства. Политики намерены более подробно обсудить эти темы в конце ноября — на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

Ранее Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы подвергаются давлению извне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами