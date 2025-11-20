СМИ раскрыли планы США по оказанию давления на Зеленского

Американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом в ходе предстоящей встречи окажет давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял новый план США по урегулированию конфликта. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

«По имеющейся информации, главной темой разговора будет как раз давление на Зеленского, чтобы он принял такую рамку договоренностей», — говорится в публикации.

Встреча делегации США с Зеленским должна состоятся 20 ноября в Киеве.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.