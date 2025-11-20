Сенатор США Линдси Грэм предложил президенту Дональду Трампу подкрепить новый план Вашингтона по решению конфликта на Украине «военными обязательствами» перед Киевом. Об этом сообщает газета The Hill.

«Я не знаю, что это за план из 28 пунктов. Я рад, что мы разрабатываем план», — заявил американский сенатор.

Как пишет газета, Грэм добавил, что любой план должен подкрепляться «серьезными военными обязательствами США перед Украиной» и мерами, направленными на ограничение возможностей России финансировать конфликт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что Кремлю нечего сказать по поводу якобы нового плана по урегулированию конфликта на Украине, состоящего из 28 пунктов.

Накануне западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее Трамп опять разочаровался в Путине.