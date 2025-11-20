На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США сообщили о достижении Умеровым и Уиткоффом понимания на переговорах

Axios: Умеров и Уиткофф достигли понимания по плану украинского урегулирования
Сергей Бобылев/РИА Новости

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров достигли «некоторого понимания» во время переговоров о плане по украинскому урегулированию. Это утверждает американский портал Axios, ссылаясь на источник.

«В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание», — говорится в публикации.

Источник портала отмечает, что полномочия Умерову для проведения данных переговоров дал президент Украины Владимир Зеленский, замечания которого, как указывает Axios, были учтены при составлении плана.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о неоправданных ожиданиях от урегулирования конфликта на Украине.

Переговоры о мире на Украине
