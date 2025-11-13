В Польше назвали Балтийское море внутренним морем НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море фактически стало «внутренним морем НАТО». Слова дипломата приводит официальный сайт польского правительства.

«Как уже стало известно, Балтийское море в последние годы, в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, практически стало внутренним морем альянса», — отметил Сикорский на конференции, посвященной безопасности Балтийского региона.

Кроме того, по словам министра, «плохой новостью» является продолжение активности России в этом регионе. Шаги, предпринимаемые Москвой, он назвал «враждебными по отношению к Европе и Западу в целом».

Сикорский подчеркнул, что ситуация требует повышенного внимания и координации усилий со стороны стран — членов Североатлантического альянса для обеспечения безопасности и стабильности в Балтийском регионе.

Ранее СМИ сообщили, что Балтийское море наводнили военные «корабли-призраки».