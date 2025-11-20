Политолог призвала с осторожностью относиться к мирному плану США по Украине

Политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко в интервью Tsargrad.tv высказалась по поводу якобы нового плана по урегулированию конфликта на Украине, состоящего из 28 пунктов.

По мнению эксперта, относиться к таким новостям следует с осторожностью, поскольку это может быть вбросом в чьих-либо интересах.

«Трамп хотел бы, чтобы огонь прекратился и уже потом садиться, обсуждать, подписывать, не подписывать и так далее. Но вот именно прекращение огня при его посредничестве, желательно. Он бы себе потом приписал в заслуги и всячески демонстрировал», — добавила она.

18 ноября западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

