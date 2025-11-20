В Кремле рассказали, когда наступит лучшее время для мира

Песков: любое время походит для дипломатического урегулирования на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос, когда наступит лучшее время для мирного урегулирования конфликта на Украине.

По словам Пескова, Россия открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Любое время — лучшее время для мирного урегулирования [конфликта] политико-дипломатическими средствами», — поделился Песков.

20 ноября газета Washington Post писала, что прорыв по новому мирному плану президента США Дональда Трампа маловероятен.

Как отмечается в публикации, в последнем предложении американской администрации содержится ряд уступок со стороны Киева, на которые Зеленскому будет сложно пойти.

Однако в статье отмечается, что Зеленский ослаблен крупным коррупционным скандалом на Украине, в который были втянуты его ближайшие соратники. В сочетании с изнуряющими темпами российских ударов, а также давлением со стороны официальных лиц США у президента Украины остается мало вариантов на положительный исход дела.

Ранее мирный план Трампа назвали «кошмаром» для Европы и Украины.