Украинские власти отвергли новый план США по урегулированию украинского конфликта, посчитав, что он практически полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля». Об этом пишет Financial Times (FT).

По словам украинских чиновников, на которые ссылается FT, представленный США проект не может быть реализован без существенной доработки, поскольку в его нынешнем виде план не отвечает интересам Киева.

19 ноября западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Позднее украинские СМИ писали, что, согласно мирному плану по урегулированию конфликта, который якобы разработали Россия и США, Украина должна убрать пункт о членстве в НАТО из конституции, а страны-блока подтвердить, что Киев никогда не вступит в альянс.

