Госдума обратится к Мишустину по ситуации с активами ЦБ

Госдума РФ обратится к председателю российского правительства Михаилу Мишустину по вопросу подготовки ответа на возможную экспроприацию Евросоюзом (ЕС) активов Банка России. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Сегодня же наше обращение будет незамедлительно направлено председателю правительства, и мы надеемся, что наши коллеги в правительстве Российской Федерации сделают все, чтобы выработать план ответных действий, мер в том случае, если посягнут на наши активы в Европе», — сказал он.

18 ноября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны занять более агрессивную позицию в отношении России. По его словам, использование замороженных российских активов для финансирования Украины станет «значительным шагом» в укреплении сокращающегося финансирования в течение нескольких лет в экономическом и военном плане.

До этого президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) примет решение о конфискации замороженных российских активов на основе предложений Европейской комиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. ЕС заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля». Предполагается, что выплаты Украине начнутся ко второму кварталу 2026 года.

Ранее Силуанов рассказал об ответе на возможную конфискацию активов России Евросоюзом.