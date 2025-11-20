На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Европейская солидарность» зарегистрировала постановление об увольнении Умерова и Ермака

Геращенко: представление с призывом уволить Ермака и Умерова уже внесено в Раду
Keystone Press Agency/Global Look Press

Фракция «Европейской солидарности» на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Верховной раде представление с требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому об увольнении главы его офиса Андрея Ермака и секретаря Совета безопасности (СНБО) Украины Рустема Умерова. Об этом в Telegram-канале сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко.

«Европейская солидарность» зарегистрировала постановление с призывом уволить с занимаемых должностей должностных лиц, дискредитирующих главу государства своими действиями, которые могут быть причастными к так называемым «пленкам Миндича», — написала она.

Кроме того, Геращенко отметила, что парламент также должен потребовать от кабмина решить вопрос о снятии с должности председателя государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппа Пронина, председателей наблюдательных советов всех госпредприятий, других должностных лиц, которые являются фигурантами так называемых «пленок Миндича».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.

Все новости на тему:
Новости Украины
