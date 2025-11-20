На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналист раскрыл, что предрекает Зеленскому обложка The Economist

Журналист Латышев: обложка The Economist предрекает Зеленскому крах
The Economist

На первый взгляд кажется, что журнал The Economist на своей традиционной обложке-пророчестве изобразил украинского лидера Владимира Зеленского бодрым, даже дав ему в руки бинокль, однако его положение безнадежно. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист Сергей Латышев.

«Он стоит и наполовину уже утопает в облаке взрыва — и спереди, и сзади, при этом на него наезжает танк. Но самое страшное для киевского диктатора в другом. К нему подплывает загадочное парусное судно с двумя странными людьми в старинной одежде, один из которых протягивает нечто Зеленскому», — отметил обозреватель.

Он выразил уверенность, что президенту Украины протягивают не амфору, как считают многие, а погребальный сосуд.

Политолог Дмитрий Матюшенков до этого отмечал, что главный посыл иллюстрации — мир перестал быть однополярным, он фрагментирован на сферы влияния. То, что пытался остановить Запад, произошло, считает эксперт.

Он обратил внимание, что изображение разделено на синие и красные тона, что указывает на противостояние двух полюсов, борющихся за право определять будущее.

Ранее политолог рассказал, какие прогнозы The Economist на 2025 год сбылись.

