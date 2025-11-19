На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог рассказал, какие прогнозы The Economist на 2025 год сбылись

Политолог Матюшенков: The Economist в 2024 году верно предсказал торговые войны
The Economist

Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с Tsargrad.tv проанализировал прогнозы журнала The Economist на 2025 год. Частично они сбылись, отметил эксперт.

В частности, речь о торговых конфликтах. Издание предсказывало экономическое противостояние США и Китая. Глава Белого дома Дональд Трамп, придя к власти, ввел пошлины на товары из КНР в размере 35%, констатировал Матюшенков.

Кроме того, по его словам, в 2025 году наблюдается активное внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь, что и предрекал журнал.

«Однако некоторые прогнозы не оправдались. The Economist прогнозировал, что «Трамп может подтолкнуть Украину заключить сделку с Россией», однако к ноябрю 2025 года конфликт продолжается», — указал политолог.

Что касается иллюстрации-прогноза The Economist на 2026 год, главный ее посыл — мир перестал быть однополярным, он фрагментирован на сферы влияния. То, что пытался остановить Запад, произошло, считает Матюшенков.

Ранее эксперт раскрыл, почему Зеленский стоит в стороне на обложке The Economist-2026.

