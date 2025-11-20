На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеран «Альфы» высказался о попытке отравления российского офицера жителем ДНР

Офицер Гончаров: Украина прибегает к терроризму из-за трудностей на фронте
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал попытку отравления офицера Минобороны РФ жителем Донецкой народной республики (ДНР), завербованным украинскими спецслужбами. По мнению эксперта, Киев будет и дальше прибегать к террористическим методам, поскольку терпит неудачи на линии боевого соприкосновения.

«Украина пытается при помощи своих террористических актов, диверсий <...> перенести неудачи на нашу территорию и поднимать большой шум во всех медиапространствах, если что-то им удается. Так что, на сегодняшний момент, мне кажется, у нас есть только одно решение этих проблем», — сказал Гончаров.

По его словам, России необходимо уничтожать не только объекты на территории Украины, но и наносить удары по руководящим органам, чтобы блокировать террористические атаки противника.

20 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании жителя ДНР за попытку покушения на высокопоставленного российского военного. По информации ведомства, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки британского пива, которые он должен был отдать офицеру Вооруженных сил России. Злоумышленника задержали в момент передачи «подарка».

Российская контрразведка установила, что подозреваемый общался с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через мессенджер Telegram. Также стало известно, что мужчина получал от куратора взрывчатку, доставляемую при помощи дронов, и хранил ее у себя дома для совершения диверсии.

Ранее в ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины пытаются вовлечь россиян в диверсии.

