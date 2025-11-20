На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трампа не пригласили на похороны бывшего вице-президента США

Axios: Трамп не получил приглашение на похороны бывшего вице-президента Чейни
true
true
true
close
Annabelle Gordon/Reuters

Президент США Дональд Трамп не получил приглашение на похороны бывшего вице-президента Дика Чейни. Об этом сообщает Axios.

Как отмечают журналисты, действующие президенты США, как правило, присутствуют на похоронах бывших глав государства и экс-вице-президентов, однако отношения семьи Чейни с Трампом значительно обострились после событий 6 января 2021 года и штурма Капитолия.

Кроме того, напряженность усугубила многолетняя политическая конфронтация между Трампом и дочерью бывшего вице-президента, экс-конгрессвумен Лиз Чейни.

О смерти американского политика на 85-м году жизни стало известно 4 ноября. По данным издания Punchbowl, причиной стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При Джордже Буше — старшем Чейни являлся министром обороны, а в администрации его сына, Джорджа Буша — младшего, занимал пост вице-президента.

Ранее Трамп призвал убрать телеведущего Киммела с эфира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами