В США умер бывший вице-президент Дик Чейни

Бывший вице-президент США Ричард Чейни умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил основатель издания Punchbowl Джейк Шерман.

По данным портала, Чейни скончался в ночь на 3 ноября 2025 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чейни родился 30 января 1941 года в Линкольне (штат Небраска, США) и вырос в Каспере, штат Вайоминг. После обучения в Университете Вайоминга, где получил степени бакалавра и магистра по политическим наукам, он начал карьеру на государственной службе. Свои первые шаги в политике Чейни сделал в администрации президента Ричарда Никсона, а затем занял должность руководителя аппарата Белого дома при Джеральде Форде (1975–1977 годы). В 1978 году он был избран в палату представителей США от Вайоминга и занимал депутатское кресло до 1989 года.

После почти десятилетней работы в конгрессе Чейни возглавил министерство обороны США в администрации Джорджа Герберта Уокера Буша. На этом посту он руководил военными операциями в период войны в Персидском заливе и проводил реформы вооруженных сил после окончания Холодной войны.

В 2000 году Чейни стал кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии и занял этот пост в администрации Джорджа Уокера Буша. С 2001 по 2009 год он был 46-м вице-президентом США. За время пребывания на должности Чейни стал одним из самых влиятельных вице-президентов в истории страны, активно участвовал в формировании внешней политики и национальной безопасности США, в том числе в решении о вторжении в Ирак.

После ухода из политики он продолжал оставаться заметной фигурой в общественной жизни. В 2012 году Чейни перенес пересадку сердца.

Ранее журналист Александр Бабицкий заявлял, что «вбросы» о кончине президента США Дональда Трампа появятся еще не раз.