Трамп призвал убрать телеведущего Киммела с эфира

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал ABC News за то, что вечернее ток-шоу Джимми Киммела, несмотря на якобы отсутствие у него таланта и высоких рейтингов, остается в эфире. Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.

«Почему ABC Fake News продолжает держать в эфире Джимми Киммела, человека без таланта и с очень плохими телевизионными рейтингами? Почему телевизионные синдикаты это терпят?», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, телеведущему свойственно абсолютно предвзятое освещение. Политик призвал убрать Киммела с эфира, назвав его неудачником.

В середине сентября шоу «Jimmy Kimmel Live!» временно прекратило выход в эфир на территории США после того, как комик высмеял реакцию президента США на трагедию вокруг политического активиста Чарли Кирка. Несмотря на отстранение, Киммел отказался приносить извинения за свою шутку, отмечало издание New York Post.

Близкий к ситуации источник рассказал, что острое высказывание Киммела было не импровизацией, а частью сценария шоу. При этом руководство ABC не предприняло своевременных мер по редактированию контента — несмотря на то, что осведомлено о провокационном характере высказываний ведущего и его конфронтации с Дональдом Трампом.

23 сентября шоу Джимми Киммела вернулось на телеканал ABC. В первый вечер его посмотрели 6,2 млн зрителей, это в четыре раза больше его обычной аудитории, писала The New York Times.

Ранее Обама выступил в защиту Киммела.