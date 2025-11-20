Экс-премьер Украины назвал неправомерными действия Ермака в отношении НАБУ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью РИА Новости, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак давал главе Службы безопасности Украины (СБУ) указания задержать следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Сейчас из тех записей на пленках, которые предъявило Национальное антикоррупционное бюро, ясно, что он (Ермак. — «Газета.Ru») давал команды председателю службы безопасности, генеральному прокурору и другим силовикам задерживать следователей НАБУ, произвести у них обыски. То есть он совершал заведомо неправомерное действие. Он не имеет таких полномочий, такие команды отдавать, как, кстати, и Зеленский», — сказал Азаров.

По его словам, на основании незаконных действий Ермака НАБУ может возбудить против него уголовное дело о превышении должностных полномочий, однако пока неясно решатся ли на это члены антикоррупционного бюро.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Позднее оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Ермака и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

Ранее политолог допустил импичмент Зеленского на фоне скандала с Миндичем.