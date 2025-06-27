В России назвали тенденцией наличие нацистов в семьях элит Европы

В Европе происходит «реинкарнация» нацизма, которая обусловлена фундаментальными факторами. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя новость о том, что дед будущей главы британской разведки был связан с нацистами.

«Реинкарнация нацизма в современном мире происходит в связи с попытками крупного капитала выйти из кризиса через возрождение нацизма. Попытки обелить нацизм в том числе связаны и с биографией влиятельных семей в современной Европе, чьи деды и прадеды сами поддерживали приход Гитлера к власти», — сказал депутат.

Он отметил, что не каждая культура и не каждый народ может легко принять для себя ту или иную форму фашизма.

«Случай с Великобританией очень интересен еще и потому, что речь идет не о Германии и Италии, а о стране, которая сама была частью антигитлеровской коалиции и вела борьбу с нацизмом в Европе. Но тем показательней тот факт, что реинкарнация нацизма достигла таких масштабов, что даже Британия втянута в этот процесс. Можно говорить о том, что это не какой-то отдельный случай, а определенная политическая тенденция с возможными, далеко идущими последствиями», — пояснил Новиков.

По мнению депутата, выход из этой ситуации существует только один — объединение всех европейских антифашистских сил. Определенная мобилизация активности необходима в первую очередь европейским левым, как наиболее последовательным противникам фашизма. Россия тоже должна решать задачи борьбы с нацизмом не только на национальном уровне, но и усиливая свои возможности на информационном направлении, заключил Новиков.

Британская газета The Daily Mail сообщила, что дед будущей главы службы внешней разведки Великобритании MI6 Блез Метревели Константин Добровольский был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова.

По данным журналистов, Добровольский в августе 1941 года начал службу в танковом отряде СС, после чего стал членом тайной полевой полиции вермахта.

Ранее в ФРГ обвинили канцлера Фридриха Мерца в использовании лексики нацизма.